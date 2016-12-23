В Амурской области будут судить руководителя предприятия, обвиняемого в невыплате зарплаты строителям "Восточного"
23.12.2016, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Экономические программы» Виталия Гинзбурга, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации, если она повлекла тяжкие последствия).
По версии следствия, Гинзбург, возглавляя указанную коммерческую организацию, расположенную в городе Москве и выполнявшую подрядные работы по строительству объектов на космодроме «Восточный» в Амурской области, не выплатил заработную плату за январь и февраль 2016 года около 200-м работникам указанной организации на общую сумму более 16,5 млн рублей. При этом, как полагает следствие, у организации имелись необходимые для своевременной выплаты заработной платы работникам денежные средства, однако они были направлены на иные цели.
В ходе расследования уголовного дела особую сложность представляло то, что организация имеет юридический адрес в городе Москве и вся документация о финансовой и хозяйственной деятельности располагалась по месту регистрации организации, а потерпевшие не являются жителями Амурской области и прибывали на работу из других регионов Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела все потерпевшие разъехались в другие регионы для продолжения работы в других организациях. Для допросов и производства необходимых следственных действий с потерпевшими осуществлялось тесное взаимодействие с коллегами из соответствующих региональных подразделений Следственного комитета.
Следователем регионального управления СК России в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий в суд направлено ходатайство о наложении ареста на дорогостоящий автомобиль «Maserati», принадлежащий обвиняемому. Данное ходатайство судом удовлетворено. Кроме этого в результате принятых следственными органами мер на стадии расследования вся задолженность перед работниками обвиняемым была погашена. Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, Гинзбург, возглавляя указанную коммерческую организацию, расположенную в городе Москве и выполнявшую подрядные работы по строительству объектов на космодроме «Восточный» в Амурской области, не выплатил заработную плату за январь и февраль 2016 года около 200-м работникам указанной организации на общую сумму более 16,5 млн рублей. При этом, как полагает следствие, у организации имелись необходимые для своевременной выплаты заработной платы работникам денежные средства, однако они были направлены на иные цели.
В ходе расследования уголовного дела особую сложность представляло то, что организация имеет юридический адрес в городе Москве и вся документация о финансовой и хозяйственной деятельности располагалась по месту регистрации организации, а потерпевшие не являются жителями Амурской области и прибывали на работу из других регионов Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела все потерпевшие разъехались в другие регионы для продолжения работы в других организациях. Для допросов и производства необходимых следственных действий с потерпевшими осуществлялось тесное взаимодействие с коллегами из соответствующих региональных подразделений Следственного комитета.
Следователем регионального управления СК России в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий в суд направлено ходатайство о наложении ареста на дорогостоящий автомобиль «Maserati», принадлежащий обвиняемому. Данное ходатайство судом удовлетворено. Кроме этого в результате принятых следственными органами мер на стадии расследования вся задолженность перед работниками обвиняемым была погашена. Следствием обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.