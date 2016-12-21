В Астрахани в 2019 году построят первый круизный лайнер
21.12.2016, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый круизный лайнер будет построен в Астрахани в 2019 году. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
"Это была наша идея - построить первые в истории современной России круизные лайнеры для Чёрного и Каспийского морей, - напомнил Жилкин. – Она была впервые озвучена два года назад на состоявшемся в Астрахани саммите глав Прикаспийских государств. Все президенты её поддержали и закрепили в коммюнике".
Губернатор уточнил, что первоначально планировалось строительство сразу двух судов подобного типа, но так как этот проект долго окупаемый и дорогостоящий, средств из бюджета на второе судно не хватило. Сроки его строительства теперь отодвинулись.
В настоящее время речь идёт о кооперации ресурсов на возведении первого, головного круизного лайнера.
"Это была наша идея - построить первые в истории современной России круизные лайнеры для Чёрного и Каспийского морей, - напомнил Жилкин. – Она была впервые озвучена два года назад на состоявшемся в Астрахани саммите глав Прикаспийских государств. Все президенты её поддержали и закрепили в коммюнике".
Губернатор уточнил, что первоначально планировалось строительство сразу двух судов подобного типа, но так как этот проект долго окупаемый и дорогостоящий, средств из бюджета на второе судно не хватило. Сроки его строительства теперь отодвинулись.
В настоящее время речь идёт о кооперации ресурсов на возведении первого, головного круизного лайнера.