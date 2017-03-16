В Астраханской области не планируют использовать "глушилки" во время проведения ЕГЭ
16.03.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вчера в ряде федеральных и местных СМИ появилась информация о том, что комиссия по радиочастотам при Минкомсвязи разрешила в школах устанавливать блокираторы радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Действительно, при проведении процедуры госэкзамена регионы получили право использовать "глушилки", однако это не является обязательным требованием.
Министерство образования и науки Астраханской области с осторожностью относится к установке блокирующих устройств в пунктах проведения ЕГЭ. Как отметил министр Виталий Гутман, ведомство на данный момент не видит острой необходимости в установке этих приборов, поскольку несколько лет подряд в регионе случаев серьёзных нарушений на ЕГЭ не было.
"В данный момент мы оцениваем ситуацию, проводим расчёты стоимости аренды приборов, изучаем разновидности блокираторов. В этом году "глушилки" если и будут установлены, то только в экспериментальном порядке в одной-двух школах. Однако, скорее всего, мы откажемся от использования этих приборов", - подчеркнул Гутман.
Стоит отметь, что речь идёт о локальных блокирующих устройствах, зона действия которых небольшая. В основном, она будет охватывать только туалетные комнаты. Речи о том, чтобы использовать "глушилки" по всей образовательной организации, не идёт.
Министерство образования и науки Астраханской области с осторожностью относится к установке блокирующих устройств в пунктах проведения ЕГЭ. Как отметил министр Виталий Гутман, ведомство на данный момент не видит острой необходимости в установке этих приборов, поскольку несколько лет подряд в регионе случаев серьёзных нарушений на ЕГЭ не было.
"В данный момент мы оцениваем ситуацию, проводим расчёты стоимости аренды приборов, изучаем разновидности блокираторов. В этом году "глушилки" если и будут установлены, то только в экспериментальном порядке в одной-двух школах. Однако, скорее всего, мы откажемся от использования этих приборов", - подчеркнул Гутман.
Стоит отметь, что речь идёт о локальных блокирующих устройствах, зона действия которых небольшая. В основном, она будет охватывать только туалетные комнаты. Речи о том, чтобы использовать "глушилки" по всей образовательной организации, не идёт.