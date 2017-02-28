ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Енотаевским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Астраханской области проводится проверка по факту обнаружения тел двух мужчин в возрасте 36 и 63 лет в степной зоне села Старица.

В ходе проверки установлено, что отец и сын 23 февраля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехали из села Старица на автомобиле «Ока» на животноводческую ферму, которая находилась в 20 км от села. За несколько километров до фермы автомобиль застрял, в связи с чем мужчины решили добраться до пункта назначения пешком. 26 февраля тела обнаружили работники фермы, по предварительным данным, смерть наступила в результате общего переохлаждения организма