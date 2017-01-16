В Азовском районе началось строительство газопровода протяжённостью 28 км
16.01.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Азовском районе началось строительство газопровода протяженностью 28 км.
Сегодня, 16 января, на строительной площадке в селе Пришиб собрались жители Азовского района, чтобы убедиться: планы по строительству газопровода протяженностью более 28 км становятся реальностью. Подрядчики из фирмы «Омскгазстройэксплуатация» приступили к земляным работам, завезли технику и трубы. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил построить объект в сжатые сроки, чтобы уже в 2017 году газифицировать пять сел Азовского ННМР: Пришиб, Сереброполье, Розу Долину, Цветнополье, Александровку.
Голубое топливо получат жители более 1 тыс. домов и квартир, которые смогут готовить пищу на плитах, установить газовые котлы для получения горячей воды и более доступного по цене и качественного индивидуального отопления. Население будет избавлено от хлопот по растопке печей и заготовке дров. Не нужно будет выгребать золу и следить за прогревом помещений: «погода в доме» будет поддерживаться автоматически по заданным параметрам. Повысится качество жизни на селе, чище и уютнее станет в квартирах. Природный газ позволит обеспечить нормативную температуру на объектах социальной сферы, развивать подсобные хозяйства, заниматься переработкой сельхозпродукции.
Газификация населенных пунктов Азовского района – долгожданное событие. Проект межпоселкового газопровода был разработан в 2015 году, в прошлом году была подготовлена проектно-сметная документация, а строительство объекта стало возможным в рамках инвестиционной программы АО «Омскгазстройэксплуатация».
Сегодня, 16 января, на строительной площадке в селе Пришиб собрались жители Азовского района, чтобы убедиться: планы по строительству газопровода протяженностью более 28 км становятся реальностью. Подрядчики из фирмы «Омскгазстройэксплуатация» приступили к земляным работам, завезли технику и трубы. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил построить объект в сжатые сроки, чтобы уже в 2017 году газифицировать пять сел Азовского ННМР: Пришиб, Сереброполье, Розу Долину, Цветнополье, Александровку.
Голубое топливо получат жители более 1 тыс. домов и квартир, которые смогут готовить пищу на плитах, установить газовые котлы для получения горячей воды и более доступного по цене и качественного индивидуального отопления. Население будет избавлено от хлопот по растопке печей и заготовке дров. Не нужно будет выгребать золу и следить за прогревом помещений: «погода в доме» будет поддерживаться автоматически по заданным параметрам. Повысится качество жизни на селе, чище и уютнее станет в квартирах. Природный газ позволит обеспечить нормативную температуру на объектах социальной сферы, развивать подсобные хозяйства, заниматься переработкой сельхозпродукции.
Газификация населенных пунктов Азовского района – долгожданное событие. Проект межпоселкового газопровода был разработан в 2015 году, в прошлом году была подготовлена проектно-сметная документация, а строительство объекта стало возможным в рамках инвестиционной программы АО «Омскгазстройэксплуатация».