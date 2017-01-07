В Башкирии жертвами двух аварий стали пять человек
07.01.2017, 21:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С интервалом в 15 минут в Башкирии произошли две автоаварии с тяжкими последствиями.
В Уфимском районе на 9 км автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительной причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы.
Через 15 минут после этого в Благовещенском районе на 62 км автодороги Уфа-Янаул было совершено столкновение Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer. В результате удара погибли два человека.
На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения.
В Уфимском районе на 9 км автодороги Авдон-Подымалово столкнулись Nissan и ВАЗ-2112. Предварительной причиной ДТП рассматривается версия о том, что водитель иномарки не справился с управлением. Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". В результате из Nissan погибли две женщины и мужчина. Ещё двое раненых и также двое раненых из отечественного автомобиля с травмами госпитализированы.
Через 15 минут после этого в Благовещенском районе на 62 км автодороги Уфа-Янаул было совершено столкновение Daewoo Nexia и Mitsubishi Lancer. В результате удара погибли два человека.
На месте обоих происшествий работают следственно-оперативные группы. Причины устанавливаются. Не исключено, что главной причиной обеих автоаварий является превышение скорости. После экспертиз будет также ясно, не находились ли водители в состоянии опьянения.