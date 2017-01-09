В Башкирии пенсионерка лишилась 138 тыс. рублей при поиске дорогих лекарств
09.01.2017, 16:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пожилая женщина из Мелеузовского района Башкирии хотела купить лекарства для тяжелобольного внука и отдала все имеющиеся средства мошенникам. Как установили полицейские, аферист представился врачом одной из больниц города Уфы. В ходе проверки выяснилось, что такого человека вовсе не существует.
По словам потерпевшей, она мечтала, чтобы её внук выздоровел и вырос обычным ребёнком, не отличающимся от других детей. Но на безграничной любви бабушки сыграли аферисты.
По предварительным данным, в один из дней на телефон пенсионерки раздался звонок. Приятный голос в трубке представился врачом одной из уфимских клиник и предложил купить дорогостоящие препараты женщине. Жительница Мелеуза сначала удивилась, откуда он знает, что ей требуются именно эти пилюли. На это "добрый доктор" ответил, что у них существует некая база, по которой он и узнал, что она искала эти лекарства.
Также звонивший сообщил, что потраченные деньги будут возвращены ей из государственного бюджета через некоторое время. Недолго думая женщина перечислила 138 тысяч рублей на указанный счёт. После перевода мужчина сообщил, что через неделю она должна прибыть в Уфу и забрать лекарства с указанного адреса.
Каково было разочарование доверчивой пенсионерки, когда она приехала в Уфу и поняла, что нет никаких препаратов и никакого врача. Расстроенная женщина обратилась в полицию.
Полицейские устанавливают личность афериста и выясняют откуда у него могла быть информация о том, что женщине требовались лекарства.
Тем временем, потерпевшая жительница Мелеуза пытается найти средства нужные ей на лечение внука.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
По словам потерпевшей, она мечтала, чтобы её внук выздоровел и вырос обычным ребёнком, не отличающимся от других детей. Но на безграничной любви бабушки сыграли аферисты.
По предварительным данным, в один из дней на телефон пенсионерки раздался звонок. Приятный голос в трубке представился врачом одной из уфимских клиник и предложил купить дорогостоящие препараты женщине. Жительница Мелеуза сначала удивилась, откуда он знает, что ей требуются именно эти пилюли. На это "добрый доктор" ответил, что у них существует некая база, по которой он и узнал, что она искала эти лекарства.
Также звонивший сообщил, что потраченные деньги будут возвращены ей из государственного бюджета через некоторое время. Недолго думая женщина перечислила 138 тысяч рублей на указанный счёт. После перевода мужчина сообщил, что через неделю она должна прибыть в Уфу и забрать лекарства с указанного адреса.
Каково было разочарование доверчивой пенсионерки, когда она приехала в Уфу и поняла, что нет никаких препаратов и никакого врача. Расстроенная женщина обратилась в полицию.
Полицейские устанавливают личность афериста и выясняют откуда у него могла быть информация о том, что женщине требовались лекарства.
Тем временем, потерпевшая жительница Мелеуза пытается найти средства нужные ей на лечение внука.
Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".