В Башкирии увеличен план иммунизации населения против гриппа
31.08.2017, 12:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году план иммунизации населения против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок увеличен до 1,6 млн человек, что составляет 40 процентов населения республики. Из них взрослых – 1 250 000 человек, детей – 350 000 человек. Охват вакцинацией лиц «групп риска» составляет 80-95 процентов.
Первые партии противогриппозной вакцины поставлены в республику в августе. В настоящее время идёт подготовка к распределению в медицинские организации для иммунизации школьников и студентов, медицинских работников, работников учреждений образования, ЖКХ и транспорта.
В течение эпидемиологического сезона 2016-2017 годов в республике в рамках национального календаря профилактических прививок привито 1 470 000 человек, в том числе 300 тысяч детей.
Первые партии противогриппозной вакцины поставлены в республику в августе. В настоящее время идёт подготовка к распределению в медицинские организации для иммунизации школьников и студентов, медицинских работников, работников учреждений образования, ЖКХ и транспорта.
В течение эпидемиологического сезона 2016-2017 годов в республике в рамках национального календаря профилактических прививок привито 1 470 000 человек, в том числе 300 тысяч детей.
Источник: http://pravitelstvorb.ru