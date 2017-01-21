ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Уфе, Баймаке, Салавате, а также в Калтасинском, Татышлинском, Фёдоровском районах республики Башкортостан выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей, пивной продукции без соответствующей лицензии. В ходе осмотра мест происшествий изъято около 298 литров алкогольной продукции.

В городе Салавате в торговом киоске сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации пивной продукции. В ходе осмотра в общей сложности изъято более 280 литров незаконного товара. В отношении 53-летней продавщицы составлен административный протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

В селе Шулганово Татышлинского района в частном доме сотрудники полиции выявили факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции. В ходе осмотра в общей сложности изъято более десяти литров жидкости. В отношении 61-летней местной жительницы составлен административный протокол по статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 14.2 "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.