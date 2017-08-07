ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, ночью 7 августа 2017 года произошло возгорание одного из домов села Угузево Бирского района. В ходе тушения пожара были спасены трое, среди них пожилая хозяйка дома. В доме были обнаружены тела 9 человек, в том числе 5 детей. Предварительной причиной пожара рассматривается неисправность электропроводки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся неотложные следственные действия. К осмотру места происшествия подключились наиболее опытные следователи-криминалисты регионального СК России и Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти погибших. По результатам осмотра места происшествия и тел будут назначены судебные генотипоскопические экспертизы и пожарно-техническая экспертиза.