В Башкортостане возбуждено дело по факту гибели девяти человек во время пожара в Бирском районе
По версии следствия, ночью 7 августа 2017 года произошло возгорание одного из домов села Угузево Бирского района. В ходе тушения пожара были спасены трое, среди них пожилая хозяйка дома. В доме были обнаружены тела 9 человек, в том числе 5 детей. Предварительной причиной пожара рассматривается неисправность электропроводки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся неотложные следственные действия. К осмотру места происшествия подключились наиболее опытные следователи-криминалисты регионального СК России и Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Назначены судебно-медицинские исследования для установления причин смерти погибших. По результатам осмотра места происшествия и тел будут назначены судебные генотипоскопические экспертизы и пожарно-техническая экспертиза.