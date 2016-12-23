В Бежецкой ЦРБ Тверской области отремонтируют детское и приёмное отделения
23.12.2016, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе рабочий поездки в Бежецкий район Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл выездной приём граждан. Один из вопросов касался повышения качества оказания медицинской помощи детям.
Местные жители обеспокоены ситуацией с детским отделением центральной районной больницы. У педиатрической службы в течение 5 лет нет постоянного места размещения. Несколько раз оно переводилось из одного помещения в другое, которые не соответствуют санитарным требованиям для пребывания и лечения детей.
"В медицинских учреждениях области должны быть созданы не только все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи, но и комфортные условиях для пребывания пациентов и работы врачей. Поэтому вопрос обязательно будет решён. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете", - подчеркнул Руденя.
На ремонт отделения выделено 1 млн 182 тыс. рублей. Кроме того, учреждению будут направлены дополнительные средства в размере 1 млн 810 тыс. рублей на обновление приёмного отделения и более 690 тыс. рублей на замену окон в хирургическом отделении.
Местные жители обеспокоены ситуацией с детским отделением центральной районной больницы. У педиатрической службы в течение 5 лет нет постоянного места размещения. Несколько раз оно переводилось из одного помещения в другое, которые не соответствуют санитарным требованиям для пребывания и лечения детей.
"В медицинских учреждениях области должны быть созданы не только все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи, но и комфортные условиях для пребывания пациентов и работы врачей. Поэтому вопрос обязательно будет решён. Необходимые средства предусмотрены в областном бюджете", - подчеркнул Руденя.
На ремонт отделения выделено 1 млн 182 тыс. рублей. Кроме того, учреждению будут направлены дополнительные средства в размере 1 млн 810 тыс. рублей на обновление приёмного отделения и более 690 тыс. рублей на замену окон в хирургическом отделении.