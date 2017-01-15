В Белгородской области развёрнут мобильный пункт обогрева
15.01.2017, 18:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Алексеевском районе Белгородской области, недалеко от села Никитовка, развёрнут мобильный пункт обогрева. На пункте обогрева имеется возможность согреться, получить горячее питьё, подзарядить сотовые телефоны, а также получить всестороннюю информационную помощь.
Так же пункт обогрева укомплектован мобильными радиостанциями, одеялами, тепловыми пушками, жёсткими сцепками, электрогенераторами, паяльными лампами и другими необходимыми средствами. Всегда в готовности придти на помощь автолюбителям находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.
В настоящее время на федеральной и региональных автодорогах дежурят 8 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, которые осуществляют мониторинг обстановки.
С целью качественного мониторинга в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Белгородской области подключено 20 камер видеонаблюдения, расположенных на наиболее опасных участках автодорог.
Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует населению принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными.
Так же пункт обогрева укомплектован мобильными радиостанциями, одеялами, тепловыми пушками, жёсткими сцепками, электрогенераторами, паяльными лампами и другими необходимыми средствами. Всегда в готовности придти на помощь автолюбителям находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.
В настоящее время на федеральной и региональных автодорогах дежурят 8 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, которые осуществляют мониторинг обстановки.
С целью качественного мониторинга в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Белгородской области подключено 20 камер видеонаблюдения, расположенных на наиболее опасных участках автодорог.
Главное управление МЧС России по Белгородской области настойчиво рекомендует населению принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными.