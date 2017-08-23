ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Белоруссии представили первый собственный электромобиль, который подготовила Национальная академия наук Беларуси. Машина построена на базе Geely, однако детальных технических характеристик электрокара пока нет. Известно лишь, что он оснащён комплектом батарей, которые обеспечивают запас хода в 100-150 км.