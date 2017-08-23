В Белоруссии разработали собственный электромобиль
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Белоруссии представили первый собственный электромобиль, который подготовила Национальная академия наук Беларуси. Машина построена на базе Geely, однако детальных технических характеристик электрокара пока нет. Известно лишь, что он оснащён комплектом батарей, которые обеспечивают запас хода в 100-150 км.
Зарядка машины для пробега в 100 км при действующих тарифах на электричество обойдётся в два-три белорусских рубля (около 61-92 российских рубля). Для электрокара также подготовлено специальное зарядное устройство, которое позволит «заправить» аккумуляторы за четыре-шесть часов.