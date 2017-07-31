В Будапеште завершился Чемпионат мира по водным видам спорта
31.07.2017, 14:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 июля в Будапеште (Венгрия) завершился 17-й Чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны 75 комплектов медалей: 42 – в плавании, 13 – в прыжках в воду, девять – в синхронном плавании, семь – в плавании на открытой воде, по два – в хай-дайвинге и водном поло.
В заключительный соревновательный день российские пловцы добавили в копилку сборной две серебряные и одну бронзовую награды. Юлия Ефимова стала серебряным призёром в плавании на дистанции 50 м брассом, а также в команде с Анастасией Фесиковой, Светланой Чимровой и Вероникой Поповой выиграла «серебро» в женской комбинированной эстафете 4 х 100 м. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов завоевали «бронзу» в мужской комбинированной эстафете 4 х 100 м.
Всего россияне выиграли 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.
Семь золотых и одну серебряную медали завоевала сборная России по синхронному плаванию. Одну золотую, две серебряные и две бронзовые выиграла российская команда по прыжкам в воду. Три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы» россияне взяли в плавании. Бронзовой наградой пополнили общую копилку сборной России ватерполистки. В плавании на открытой воде у россиян также одна бронзовая медаль. В хайдайвинге российские спортсмены остались без наград.
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что российская команда показала на Чемпионате мира высочайший потенциал. «Мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, молодёжи, – сказал он. – И всё-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму».
«Мы успешно выступили практически во всех видах, каждая медаль команды по-своему дорога, каждая неповторима, – подчеркнул Министр. – В целом сборная продемонстрировала в Будапеште высочайший потенциал».
В общекомандном зачёте сборная России заняла третье место (11-6-8). Первенствовали американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6).
В зачёте по общему количеству медалей россияне также заняли третье место (25). На первом – сборная США (46), на втором – команда Китая (30).
Российские спортсмены – победители и призёры Чемпионата мира по водным видам спорта
«Золото»
Светлана Колесниченко – синхронное плавание, соло, техническая и произвольная программы;
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич – синхронное плавание, дуэты, техническая и произвольная программы;
Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва, Мария Шурочкина – синхронное плавание, группы, техническая и произвольная программы;
Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, произвольная программа;
Евгений Кузнецов и Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;
Евгений Рылов – плавание, 200 м, спина;
Юлия Ефимова – плавание, 200 м, брасс;
Антон Чупков – плавание, 200 м, брасс.
«Серебро»
Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа;
Александр Бондарь и Виктор Минибаев – прыжки в воду, вышка, синхронные прыжки;
Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 1 м, индивидуальные прыжки;
Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных – плавание, кролевая эстафета 4 х 200 м;
Юлия Ефимова – плавание, 50 м, брасс;
Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова, Юлия Ефимова и Вероника Попова – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м.
«Бронза»
Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, индивидуальные прыжки;
Кристина Ильиных и Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;
Евгений Дратцев – плавание на открытой воде, 25 км;
Кирилл Пригода – плавание, 100 м, брасс;
Александр Красных – плавание, 200 м, вольный стиль;
Юлия Ефимова – плавание, 100 м, брасс;
женская сборная России по водному поло;
Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м.
В заключительный соревновательный день российские пловцы добавили в копилку сборной две серебряные и одну бронзовую награды. Юлия Ефимова стала серебряным призёром в плавании на дистанции 50 м брассом, а также в команде с Анастасией Фесиковой, Светланой Чимровой и Вероникой Поповой выиграла «серебро» в женской комбинированной эстафете 4 х 100 м. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов завоевали «бронзу» в мужской комбинированной эстафете 4 х 100 м.
Всего россияне выиграли 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.
Семь золотых и одну серебряную медали завоевала сборная России по синхронному плаванию. Одну золотую, две серебряные и две бронзовые выиграла российская команда по прыжкам в воду. Три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы» россияне взяли в плавании. Бронзовой наградой пополнили общую копилку сборной России ватерполистки. В плавании на открытой воде у россиян также одна бронзовая медаль. В хайдайвинге российские спортсмены остались без наград.
Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что российская команда показала на Чемпионате мира высочайший потенциал. «Мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, молодёжи, – сказал он. – И всё-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму».
«Мы успешно выступили практически во всех видах, каждая медаль команды по-своему дорога, каждая неповторима, – подчеркнул Министр. – В целом сборная продемонстрировала в Будапеште высочайший потенциал».
В общекомандном зачёте сборная России заняла третье место (11-6-8). Первенствовали американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6).
В зачёте по общему количеству медалей россияне также заняли третье место (25). На первом – сборная США (46), на втором – команда Китая (30).
Российские спортсмены – победители и призёры Чемпионата мира по водным видам спорта
«Золото»
Светлана Колесниченко – синхронное плавание, соло, техническая и произвольная программы;
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич – синхронное плавание, дуэты, техническая и произвольная программы;
Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва, Мария Шурочкина – синхронное плавание, группы, техническая и произвольная программы;
Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, произвольная программа;
Евгений Кузнецов и Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;
Евгений Рылов – плавание, 200 м, спина;
Юлия Ефимова – плавание, 200 м, брасс;
Антон Чупков – плавание, 200 м, брасс.
«Серебро»
Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа;
Александр Бондарь и Виктор Минибаев – прыжки в воду, вышка, синхронные прыжки;
Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 1 м, индивидуальные прыжки;
Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных – плавание, кролевая эстафета 4 х 200 м;
Юлия Ефимова – плавание, 50 м, брасс;
Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова, Юлия Ефимова и Вероника Попова – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м.
«Бронза»
Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, индивидуальные прыжки;
Кристина Ильиных и Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;
Евгений Дратцев – плавание на открытой воде, 25 км;
Кирилл Пригода – плавание, 100 м, брасс;
Александр Красных – плавание, 200 м, вольный стиль;
Юлия Ефимова – плавание, 100 м, брасс;
женская сборная России по водному поло;
Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м.
Источник: http://www.minsport.gov.ru