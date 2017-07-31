ОРЕАНДА-НОВОСТИ  30 июля в Будапеште (Венгрия) завершился 17-й Чемпионат мира по водным видам спорта. Разыграны 75 комплектов медалей: 42 – в плавании, 13 – в прыжках в воду, девять – в синхронном плавании, семь – в плавании на открытой воде, по два – в хай-дайвинге и водном поло.

В заключительный соревновательный день российские пловцы добавили в копилку сборной две серебряные и одну бронзовую награды. Юлия Ефимова стала серебряным призёром в плавании на дистанции 50 м брассом, а также в команде с Анастасией Фесиковой, Светланой Чимровой и Вероникой Поповой выиграла «серебро» в женской комбинированной эстафете 4 х 100 м. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов завоевали «бронзу» в мужской комбинированной эстафете 4 х 100 м.

Всего россияне выиграли 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

Семь золотых и одну серебряную медали завоевала сборная России по синхронному плаванию. Одну золотую, две серебряные и две бронзовые выиграла российская команда по прыжкам в воду. Три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы» россияне взяли в плавании. Бронзовой наградой пополнили общую копилку сборной России ватерполистки. В плавании на открытой воде у россиян также одна бронзовая медаль. В хайдайвинге российские спортсмены остались без наград.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что российская команда показала на Чемпионате мира высочайший потенциал. «Мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, молодёжи, – сказал он. – И всё-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму».

«Мы успешно выступили практически во всех видах, каждая медаль команды по-своему дорога, каждая неповторима, – подчеркнул Министр. – В целом сборная продемонстрировала в Будапеште высочайший потенциал».

В общекомандном зачёте сборная России заняла третье место (11-6-8). Первенствовали американцы (21-12-13), вторые – китайцы (12-12-6).

В зачёте по общему количеству медалей россияне также заняли третье место (25). На первом – сборная США (46), на втором – команда Китая (30).
Российские спортсмены – победители и призёры Чемпионата мира по водным видам спорта

«Золото»

Светлана Колесниченко – синхронное плавание, соло, техническая и произвольная программы;

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич – синхронное плавание, дуэты, техническая и произвольная программы;

Анастасия Архиповская, Анастасия Баяндина, Дарья Баяндина, Дарина Валитова, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Полина Комар, Варвара Субботина, Влада Чигирёва, Мария Шурочкина – синхронное плавание, группы, техническая и произвольная программы;

Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, произвольная программа;

Евгений Кузнецов и Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;

Евгений Рылов – плавание, 200 м, спина;

Юлия Ефимова – плавание, 200 м, брасс;

Антон Чупков – плавание, 200 м, брасс.

«Серебро»

Михаэла Каланча и Александр Мальцев – синхронное плавание, микст-дуэты, техническая программа;

Александр Бондарь и Виктор Минибаев – прыжки в воду, вышка, синхронные прыжки;

Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 1 м, индивидуальные прыжки;

Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных – плавание, кролевая эстафета 4 х 200 м;

Юлия Ефимова – плавание, 50 м, брасс;

Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова, Юлия Ефимова и Вероника Попова – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м.

«Бронза»

Илья Захаров – прыжки в воду, трамплин 3 м, индивидуальные прыжки;

Кристина Ильиных и Надежда Бажина – прыжки в воду, трамплин 3 м, синхронные прыжки;

Евгений Дратцев – плавание на открытой воде, 25 км;

Кирилл Пригода – плавание, 100 м, брасс;

Александр Красных – плавание, 200 м, вольный стиль;

Юлия Ефимова – плавание, 100 м, брасс;

женская сборная России по водному поло;

Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир Морозов – плавание, комбинированная эстафета 4 х 100 м. 