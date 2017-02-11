В Бурятии сотрудники ГАИ изъяли более 60 килограммов марихуаны
11.02.2017, 09:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На автодороге "Улан-Удэ – Николаевский - Подлопатки – Окино-Ключи", в Бичурском районе Бурятии, сотрудники ГАИ остановили автомобиль, пассажир которого за 100 метров до полицейского патруля выбросил на проезжую часть мешки.
В ходе осмотра транспортного средства сотрудники полиции заметили сухую растительную массу на коврике около заднего сидения. То же вещество было обнаружено и в полимерных мешках на дороге. А проведённая впоследствии экспертиза показала, что данное вещество – марихуана, общей массой более 60 килограммов.
Как выяснилось, наркотическое средство принадлежит одному из троих пассажиров – 21-летнему улан-удэнцу, ранее судимому за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков. А результаты медосвидетельствования установили факт употребления подозреваемым наркотика.
По словам злоумышленника, коноплю он собрал ещё в конце лета прошлого года неподалёку от с. Билютай, где в то время подрабатывал на ферме, а сейчас попросил приятеля перевезти мешки к нему домой.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9. КоАП РФ "Потребление наркотических средств".
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные хранение, изготовление и перевозка наркотических средств".
Максимальное наказание, согласно санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.
В ходе осмотра транспортного средства сотрудники полиции заметили сухую растительную массу на коврике около заднего сидения. То же вещество было обнаружено и в полимерных мешках на дороге. А проведённая впоследствии экспертиза показала, что данное вещество – марихуана, общей массой более 60 килограммов.
Как выяснилось, наркотическое средство принадлежит одному из троих пассажиров – 21-летнему улан-удэнцу, ранее судимому за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков. А результаты медосвидетельствования установили факт употребления подозреваемым наркотика.
По словам злоумышленника, коноплю он собрал ещё в конце лета прошлого года неподалёку от с. Билютай, где в то время подрабатывал на ферме, а сейчас попросил приятеля перевезти мешки к нему домой.
В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9. КоАП РФ "Потребление наркотических средств".
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные хранение, изготовление и перевозка наркотических средств".
Максимальное наказание, согласно санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы.