В Бурятии изъято более 26 кг марихуаны
19.01.2017, 11:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 4 км от села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 26-летнего молодого человека. В салоне находились ещё три человека. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли более 26 кг марихуаны.
Подозреваемые – уроженцы г. Чита Забайкальского края 1984-1994 годов рождения, нигде не работают, ранее не судимы.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
Подозреваемые – уроженцы г. Чита Забайкальского края 1984-1994 годов рождения, нигде не работают, ранее не судимы.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.