ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 29 июля около 5 часов на берегу Байкала возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летного молодого человека с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, накануне происшествия в городе Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов из других регионов страны по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска, на отдыхе спиртные напитки не употребляли. Ночью между молодым борцом, организовавшим поездку, и неизвестными лицами из числа местных жителей или отдыхавших туристов произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой спортсмену ножом были нанесены удары. В результате полученных повреждений он скончался. Нападавшие скрылись с места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и виновных лиц.