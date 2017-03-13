В Бурятии зафиксировано землетрясение мощностью 3,5 баллов
13.03.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировано сейсмособытие интенсивностью 3,5. Эпицентр землетрясения находился в 52 км северо-западнее населённого пункта Кырен.
Представители районной администрации и старосты населенных пунктов провели подворовый обход. По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых строений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов обычно не причиняют вреда.
Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.
Представители районной администрации и старосты населенных пунктов провели подворовый обход. По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых строений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов обычно не причиняют вреда.
Во избежание паники, допустимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.