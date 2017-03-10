ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Решение о строительстве нового медицинского объекта принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Строительство началось в октябре 2015 года. Поликлиника возводится на средства областного бюджета. Общий объём финансирования строительства новой поликлиники онкодиспансера составил 359 миллионов 379,08 тысяч рублей.

В настоящее время на территории Медгородка в Челябинске продолжается возведение нового здания поликлиники областного онкодиспансера. В шестиэтажном корпусе уже закрыт тепловой контур здания, ведутся внутренние отделочные работы. Здание поликлиники соединено с главным корпусом областного онкодиспансера тёплым переходом. «На данный момент полностью завершён этап общестроительных работ. Во всю идут работы по финишной отделки здания. Работы идут с опережением графика примерно на 2 месяца. Планируем их закончить к концу мая и приступить к работам по благоустройству внешней территории. Данные работы мы планируем закончить к концу июня», – отметил начальник участка, представитель генподрядной организации Максим Гороховский.

Последний месяц рабочие занимаются внутренней отделкой здания новой онкополиклиники: установкой напольных покрытий – керамогранита, линолеума, установкой дверей, монтажом подвесных потолков и вентиляционного оборудования, системы освещения. Сейчас проходит пуско-наладка оборудования и все необходимые работы.

Главный онколог минздрава Челябинской области, главврач диспансера Андрей Важенин, подчеркнул, что именно поликлиническое звено смело можно назвать мозговым центром онкологической службы, именно здесь специалисты определяют схему лечения больных, ведут мониторинг состояния пациентов в стадии ремиссии. «Очень важно создать комфортные условия, как для пациентов, так и для специалистов, в старом здании поликлиники о комфорте говорить не приходится, а в новом предусмотрены все необходимые условия для пациентов, которые пребывают к нам со всей области, чтобы пройти сложное обследование и диагностические процедуры», – подчеркнул Андрей Важенин.

Стоит отметить, что приём в онкологической поликлинике принципиально отличается от посещения обычной амбулатории. Здесь пациент проходит сразу нескольких специалистов и направляется на целый ряд обследований. Это требует от него довольно длительного нахождения в поликлинике, для чего необходимо создание очень комфортных условий.

До сих пор поликлиника располагалается в старом здании бывшего общежития 1947 года постройки, не рассчитанном на ежедневный приём многочисленных пациентов. Между тем сегодня в Челябинской области на учёте состоит более 80 тысяч онкологических пациентов, ежегодно впервые регистрируется около 15 тысяч случаев онкозаболеваний. При этом в регионе сосредоточен практически весь комплекс высокотехнологичного оборудования, методов и способов лечения онкологических патологий и главное есть квалифицированные специалисты.