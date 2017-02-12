В Челябинскской области изъято более 47 граммов амфетамина
12.02.2017, 22:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков челябинского УМВД и регионального ГУ МВД при участии бойцов отряда специального назначения «Гром» изъяли более 47 граммов психотропного вещества «амфетамин» в Металлургическом районе Челябинска.
Двоих мужчин с запрещенной к обороту субстанцией, 1988 и 1989 годов рождения, полицейские задержали на улице Приборостроителей. Оба являются неработающими и не имеют судимостей.
Следственным подразделением отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску по факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Двоих мужчин с запрещенной к обороту субстанцией, 1988 и 1989 годов рождения, полицейские задержали на улице Приборостроителей. Оба являются неработающими и не имеют судимостей.
Следственным подразделением отдела полиции «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску по факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.