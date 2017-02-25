ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня около 20:00 на 3 километре автодороги "Нижневартовск - Излучинск" произошло столкновение трёх автомобилей.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля Дэу Эсперо, двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Скания. От удара автомобиль Дэу занесло под движущийся за Сканией автомобиль Инфинити. В результате столкновения четыре человека погибли, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.