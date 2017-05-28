ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 мая в махачкалинском Доме дружбы под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова и Председателя Правительства Дагестана Абдусамада Гамидова состоялось совещание по вопросам развития мелиоративного комплекса республики.

Открывая мероприятие, Абдусамад Гамидов подчеркнул, что орошаемые земли в Дагестане были и остаются золотым фондом, обеспечивающим надёжное сельскохозяйственное производство. Именно поэтому от состояния мелиоративного комплекса напрямую зависит уровень развития аграрной отрасли в целом.

"В рамках подготовки к поливному сезону, организованной на достаточно высоком уровне, проводятся работы по очистке межхозяйственных каналов, на ряде насосных станций проведена замена оборудования и ремонт напорных трубопроводов. Конечно же, эти меры предприняты благодаря пониманию и финансовой поддержке со стороны руководства Минсельхоза России. Так, в 2015 году завершена реконструкция магистрального канала и сооружений Самур-Дербентской оросительной системы, в настоящее время полным ходом идёт реконструкция таких крупных оросительных систем, как каналы им. Октябрьской революции и им. Дзержинского", - констатировал премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, в данной сфере остаётся ещё немало проблем, требующих решения.

"В этой связи хотел бы попросить Вас оказать поддержку в увеличении объёмов финансирования из федерального бюджета гидромелиоративных и культуртехнических работ, а также изменении действующего механизма финансирования фитомелиоративных мероприятий, предусмотрев централизованное их финансирование в виде капитальных вложений. Уверен, что решение указанных вопросов позволит обеспечить улучшение состояния мелиоративного комплекса и, соответственно, в целом развитие агропромышленного комплекса республики", - резюмировал Абдусамад Гамидов.

Со своей стороны, первый замминистра сельского хозяйства РФ отметил значимость проведения в Дагестане эффективных мелиоративных мероприятий.

"Активизация работы в этом направлении будет способствовать кратному увеличению урожайности, ведь на мелиорированных землях она возрастает как минимум в два-три раза", - выразил уверенность Джамбулат Хатуов.

Он также сообщил, что по поручению главы федерального ведомства Александра Ткачева господдержка на развитие мелиорации для регионов Северного Кавказа в текущем году увеличилась на 10% по сравнению предыдущим периодом, составив 812 млн. рублей. Выросли и объёмы возмещения затрат сельхозпроизводителей на проведение мелиоративных работ (на 32% против 29% в 2016 году).