В Дагестане проводится доследственная проверка по факту гибели двоих детей
12.03.2017, 23:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 марта в городе Каспийске в частном доме, в котором проживали несколько семей, произошло возгорание. В результате пожара погибли мальчик 2011 года рождения и девочка 2015 года рождения.
По данному факту следственными органами СКР по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина возгорания.
По данному факту следственными органами СКР по Республике Дагестан проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина возгорания.