ОРЕАНДА-НОВОСТИ Хирурги Республиканской клинической больницы в Дагестане провели первые операции по удалению опухоли головного мозга с использованием навигационной установки, позволяющей повысить эффективность и безопасность врачебного вмешательства.



Прибор с точностью до миллиметра находит опухоль и направляет хирурга по наиболее безопасному пути её удаления, что значительно уменьшает риск травматизации. Оборудование позволяет избежать нежелательного воздействия на соседние с опухолью участки мозга и, как следствие, свести к минимуму послеоперационные осложнения. Отметим, что наряду с навигатором при проведении операции также используется операционной микроскоп и ультразвуковой деструктор.



Нейрохирурги РКБ провели уже две операции с помощью навигационной установки. В обоих случаях новейшая система хирургической навигации помогла докторам вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных уголках головного мозга. Благодаря этой технологии очень сложные хирургические вмешательства для пациента теперь становятся менее опасными, и значительно упрощается их проведение.



Отметим также, что операции с использованием нейронавигатора среди республик Северного Кавказа проводятся впервые. Ранее их делали только в крупных федеральных клиниках.