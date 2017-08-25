ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия выявили незаконный груз. В ручной клади 40-летнего авиапассажира, прилетевшего рейсом Магадан – Москва обнаружен металл жёлтого цвета", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Согласно проведённого исследования перевозимый груз оказался слитками, содержащими драгоценные металлы. Общая масса слитков составила свыше 4 кг золота стоимостью более 8 млн рублей. Кроме того, при прохождении входного контроля с аналогичным грузом был задержан 37-летний уроженец Закавказья, в багаже которого также обнаружены слитки, содержащие драгоценные металлы. Общая масса слитков составляет свыше 1,5 кг золота. Стоимость данных слитков более 3 млн рублей", - рассказала Ирина Волк.