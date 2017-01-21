ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Единая Россия» займётся доработкой региональных законов о системе капремонта многоквартирных домов и развитием кредитования. Об этом сообщил в ходе дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» в рамках работы первого дня Съезда партии «Единая Россия» первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

По словам Сидякина, обозначенная в Программе Партии правовая база, нацеленная на защиту интересов жильцов многоквартирных домов, и, в первую очередь, социально незащищённых категорий граждан, реализуется. «Предусмотрено предоставление компенсаций на уплату взносов на капитальный ремонт гражданам с низкими доходами. Также приняты законодательные нормы, защищающие от инфляции средства граждан, накапливаемые в целях проведения капитального ремонта. Деньги аккумулируются на специальных счетах и на них начисляются проценты, равные ставке по вкладам. При этом к самим банкам, где размещаются средства граждан, предусмотрены повышенные требования», - заявил Сидякин.

По его словам, тема ЖКХ была главной в избирательной кампании. «Все получали вопросы и пожелания от избирателей на встречах. И в день рождения Партии на приёмах 60% вопросов было посвещено ЖКХ и благоустройству», - отметил Сидякин.

Говоря о развитии капремонта, он подчеркнул, что «Единая Россия» будет способствовать развитию системы льготного кредитования капитального ремонта многоквартирных домов. «Жильцы многоквартирного дома, которые выбрали специальный счёт для накопления средств на капремонт, смогут получить кредит и провести отдельные виды работ по капремонту в ближайшее время, а не через 10-15 лет, когда на это будут накоплены средства на счёте», - пояснил он.