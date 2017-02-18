ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 февраля 2017 года, в Неделю мясопустную, о Страшном Суде, в храме пророка Илии в городе Краснодаре митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор освятит икону Божией Матери «Казанская».

Образ написан в каноническом стиле специально для православного храма святителя Николая Чудотворца в Латакии. Автор — краснодарский иконописец Владимир Бутов. До момента отправки в Сирию несколько дней икона будет находится в краснодарском храме.

Ранее иерей Николас Хури, настоятель латакийского Никольского храма, направил письмо главе Кубанской митрополии, в котором поблагодарил владыку Исидора и православных верующих России за духовную помощь христианам Сирии.

На оборотной стороне иконы имеется надпись: «Дар Екатеринодарской епархии Русской Православной Церкви в память о российских воинах, отдавших свою жизнь за мир и прекращение смуты на древней сирийской земле».

В тот же день в Илиинском храме митрополит Исидор совершит первую в регионе архиерейскую Литургию с сурдопереводом.