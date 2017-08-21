ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) поступило ходатайство компаний «Яндекс» и «UBER» об объединении бизнесов в России.

Следует отметить, что в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам.

Кроме того, произойдет увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории Российской Федерации и расширение спектра инновационных решений в области логистики.