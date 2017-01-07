В Финском заливе продолжаются поиски пропавшего рыболовецкого судна
07.01.2017, 20:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Финском заливе продолжаются поиски пропавшего рыболовецкого судна. Сегодня спасатели обследовали 25,5 кв. км береговой линии западного побережья полуострова Кургальский. К сожалению, поиски результата не дали.
Работа спасателей была осложнена неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром и низкой температурой воздуха. В общей сложности с учётом использования авиации обследовано 1323 кв.км акватории и береговой линии.
На 8 января запланировано гидролакационное обследование акватории в районе точки пеленга аварийного буя.
Напомним, что 4 января в 11:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном. 3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с ним состоялся в 8 часов 10 минут 4 января.
Работа спасателей была осложнена неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром и низкой температурой воздуха. В общей сложности с учётом использования авиации обследовано 1323 кв.км акватории и береговой линии.
На 8 января запланировано гидролакационное обследование акватории в районе точки пеленга аварийного буя.
Напомним, что 4 января в 11:30 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация об отсутствии связи с рыболовецким судном. 3 января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Последний сеанс связи с ним состоялся в 8 часов 10 минут 4 января.