В Геленджике запустили обратный отсчёт до празднования юбилея Краснодарского края
28.02.2017, 13:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край и Ростовскую область. Именно эта дата считается днём образования региона.
В рамках празднования юбилея на территории всей Кубани проходят различные творческие мероприятия, поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», викторины, флэшмобы, квесты и другое.
В Геленджике одним из таких знаковых мероприятий стал запуск часов обратного отсчёта.
На символическом табло отсчитываются дни, часы и минуты до празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края. Кроме того, там же установлен экран, на котором транслируются информационные сюжеты об истории Краснодарского края и о каждом из 44 муниципалитетов Кубани.
В рамках празднования юбилея на территории всей Кубани проходят различные творческие мероприятия, поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», викторины, флэшмобы, квесты и другое.
В Геленджике одним из таких знаковых мероприятий стал запуск часов обратного отсчёта.
На символическом табло отсчитываются дни, часы и минуты до празднования 80-летия со дня образования Краснодарского края. Кроме того, там же установлен экран, на котором транслируются информационные сюжеты об истории Краснодарского края и о каждом из 44 муниципалитетов Кубани.