В Главном управлении криминалистики СКР обсудили результаты работы в прошедшем году
22.02.2017, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Главном управлении криминалистики Следственного комитета Российской Федерации состоялось совещание при Председателе Следственного комитета Российской Федерации, посвященное обсуждению результатов работы подразделения в 2016 году.
В ходе заседания Александр Бастрыкин отметил решающий вклад криминалистов в раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также поддержал инициативы Главного управления криминалистики по внедрению инновационных следственных и экспертных технологий в следственную практику.
По итогам совещания наиболее отличившиеся сотрудники Главного управления криминалистики были поощрены Председателем Следственного комитета ведомственными наградами.
В ходе заседания Александр Бастрыкин отметил решающий вклад криминалистов в раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также поддержал инициативы Главного управления криминалистики по внедрению инновационных следственных и экспертных технологий в следственную практику.
По итогам совещания наиболее отличившиеся сотрудники Главного управления криминалистики были поощрены Председателем Следственного комитета ведомственными наградами.