В Год экологии МРСК Центра и Приволжья потратит свыше 4 млрд рублей на реализацию природоохранных мероприятий
21.03.2017, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году, объявленном в стране Годом экологии, ПАО "МРСК Центра и Приволжья" намерено уделить особое внимание проведению природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать негативное воздействие производственной деятельности компании на окружающую среду.
Финансирование "Программы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Года экологии" составит более 4 млрд. рублей. Среди основных технических мероприятий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду: применение при реконструкции и ремонтах ВЛ самонесущего изолированного провода, приобретение автомобилей, работающих на топливе, соответствующем экологическим стандартам Евро, проведение мероприятий по снижению уровня потерь.
Большое значение в Программе отведено внедрению инновационного оборудования, технологий и решений, направленных не только на повышение системной надежности и доступности услуг электрической сети, уменьшение эксплуатационных затрат, интеллектуализацию сети, но и на улучшение экологических производственных характеристик.
Кроме того, Программой предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений с их участием в 2017 году энергетики планируют установить на воздушные линии электропередачи порядка 9000 специальных птицезащитных устройств. Увеличатся объёмы применения самонесущих изолированных и защищенных проводов, позволяющих уменьшить вырубку в лесных массивах и исключить гибель птиц. В 2017 году запланировано внедрение 2 582 км такого провода.
В Год экологии ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует участие в региональных и всероссийских экологических мероприятиях, а также организует собственные "зелёные" акции: субботники по уборке и благоустройству территорий, высадки деревьев, сборы макулатуры. В целях продолжения работы по оптимизации обращения с отходами планируется мероприятия по обеспечению перехода на селективный сбор отходов.
Финансирование "Программы мероприятий, планируемых к реализации в рамках Года экологии" составит более 4 млрд. рублей. Среди основных технических мероприятий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду: применение при реконструкции и ремонтах ВЛ самонесущего изолированного провода, приобретение автомобилей, работающих на топливе, соответствующем экологическим стандартам Евро, проведение мероприятий по снижению уровня потерь.
Большое значение в Программе отведено внедрению инновационного оборудования, технологий и решений, направленных не только на повышение системной надежности и доступности услуг электрической сети, уменьшение эксплуатационных затрат, интеллектуализацию сети, но и на улучшение экологических производственных характеристик.
Кроме того, Программой предусмотрено усиление работы по охране объектов животного мира. Для предупреждения гибели птиц от поражения электрическим током и снижения риска аварийных отключений с их участием в 2017 году энергетики планируют установить на воздушные линии электропередачи порядка 9000 специальных птицезащитных устройств. Увеличатся объёмы применения самонесущих изолированных и защищенных проводов, позволяющих уменьшить вырубку в лесных массивах и исключить гибель птиц. В 2017 году запланировано внедрение 2 582 км такого провода.
В Год экологии ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует участие в региональных и всероссийских экологических мероприятиях, а также организует собственные "зелёные" акции: субботники по уборке и благоустройству территорий, высадки деревьев, сборы макулатуры. В целях продолжения работы по оптимизации обращения с отходами планируется мероприятия по обеспечению перехода на селективный сбор отходов.