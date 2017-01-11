В Госдуме сформируют рабочую группу по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов
11.01.2017, 21:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума на заседании 11 января по предложению фракции "Единой России" приняла решение отложить рассмотрение проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 79 и 80 Уголовного кодекса РФ" (в части установления запрета на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания осуждённым за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних) в силу противоречий Конституции, содержащихся в документе. При этом в Госдуме будет сформирована рабочая группа, которая оперативно разработает законопроект, ужесточающий ответственность для педофилов и исключающий возможность рецидивов с их стороны, но не нарушающий конституционные права граждан.
"Мы готовы оперативно данный законопроект разработать с тем, чтобы ответственность для педофилов была ужесточена, возможность рецидивов исключена, но при этом не нарушалась Конституция", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что "законопроект, который запрещает осуждённым по статьям о педофилии заключённым воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение, был внесён в Госдуму сенатором Антоном Беляковым". При этом "Конституционный суд и Верховный суд высказались против этого, поскольку считают, что это является нарушением конституционного права человека".
"Позиция фракции "Единой России" такова: мы последовательно боремся с таким одиозным злом, явлением в нашем обществе, как педофилия. По нашей инициативе был принят целый ряд законов, направленных на ужесточение ответственности педофилов, и, понимая мотивы, которыми руководствуется автор, мы, тем не менее, считаем невозможным принимать законы, нарушающие Конституцию, конституционные права граждан вне зависимости от того, каковы эти граждане. Потому что если сегодня мы нарушим Конституцию в отношении одной категории граждан, то откроем "ящик Пандоры" по нарушению Конституции в отношении других категорий граждан", - пояснил Исаев.
Он добавил, что автор отклонённого законопроекта будет приглашён к участию в рабочей группе. Автор законопроекта и руководство профильного комитета поддержали предложение.
В рабочую группу также войдёт заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, автор закона, который серьёзно ужесточил ответственность для педофилов и впервые ввёл меры защиты детей-жертв насилия. Она предложила сделать основной рабочей площадкой комитет по вопросам семьи, женщин и детей.
"Мы готовы оперативно данный законопроект разработать с тем, чтобы ответственность для педофилов была ужесточена, возможность рецидивов исключена, но при этом не нарушалась Конституция", - заявил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.
Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что "законопроект, который запрещает осуждённым по статьям о педофилии заключённым воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение, был внесён в Госдуму сенатором Антоном Беляковым". При этом "Конституционный суд и Верховный суд высказались против этого, поскольку считают, что это является нарушением конституционного права человека".
"Позиция фракции "Единой России" такова: мы последовательно боремся с таким одиозным злом, явлением в нашем обществе, как педофилия. По нашей инициативе был принят целый ряд законов, направленных на ужесточение ответственности педофилов, и, понимая мотивы, которыми руководствуется автор, мы, тем не менее, считаем невозможным принимать законы, нарушающие Конституцию, конституционные права граждан вне зависимости от того, каковы эти граждане. Потому что если сегодня мы нарушим Конституцию в отношении одной категории граждан, то откроем "ящик Пандоры" по нарушению Конституции в отношении других категорий граждан", - пояснил Исаев.
Он добавил, что автор отклонённого законопроекта будет приглашён к участию в рабочей группе. Автор законопроекта и руководство профильного комитета поддержали предложение.
В рабочую группу также войдёт заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, автор закона, который серьёзно ужесточил ответственность для педофилов и впервые ввёл меры защиты детей-жертв насилия. Она предложила сделать основной рабочей площадкой комитет по вопросам семьи, женщин и детей.