В Госдуме хотят ввести госмонополию на производство алкоголя
13.02.2017, 18:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники круглого стола в Госдуме РФ намерены предложить правительству рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство алкоголя. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола на тему "Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения", подготовленном комитетом нижней палаты парламента по охране здоровья.
"Участники заседания рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта", - отмечается в документе. Помимо этого Кабмину предписывается усилить комплекс мер по "недопущению применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции".
Одновременно в проекте итоговой резолюции предлагается отнести парфюмерную продукцию и бытовую химию к подакцизным товарам и установить единую ставку акциза за 1 литр безводного этилового спирта. Участники круглого стола также считают необходимым "разработать комплекс мер, направленных на предотвращение употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях".
В проекте рекомендаций указывается, что "вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30%". По мнению участников заседания, "алкогольная смертность в России поддерживается и за счёт смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества".
В ходе круглого стола также обсуждалась идея введения акцизов на спиртосодержащие жидкости медицинского назначения на уровне водочных акцизов.
"В настоящее время производители алкогольных напитков платят акцизный сбор. Для производителей спиртосодержащих жидкостей в виде лекарства акцизная ставка равна нулю. Поскольку сейчас акцизная составляющая - пол-литра - 100 рублей, освобождение от уплаты акцизов фармацевтических компаний делает производство спиртовых настоев чрезвычайно выгодным бизнесом", - подчеркнул глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, добавив, что "таким образом, мы существенно снижаем экономический эффект от таких "боярышников".
Парламентарий отметил, что в результате введения такой меры в бюджет РФ поступит порядка 124 миллиардов рублей.
Пискарёв также предложил полностью запретить продажу спиртосодержащих настоек через автоматы. По его мнению, необходимо исключить возможность покупки спиртосодержащих настоев несовершеннолетними.
"В настоящее время купить спиртосодержащие жидкости медицинского назначения может любой желающий - в аптеке, в магазине, даже ребёнок - через так называемые вендинговые автоматы. В этой связи полагаю необходимым введение продажи спиртовых медицинских настоек исключительно через аптеки и полного запрета продажи спиртосодержащих жидкостей через такие автоматы", - заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Напомним, в конце года в Иркутске из 123 пострадавших скончались 76 человек. Все пострадавшие употребляли "концентрат для принятия ванн" за 40 рублей, содержащий алкоголь. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело.
Ранее в "Единой России" поддержали идею о приостановке продажи непищевой продукции с алкоголем свыше 25 градусов на 30 дней. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отмечал, что "это поможет комплексно и детально проанализировать все слабые места нормативно-правового обеспечения торговли косметическими средствами и спиртосодержащей жидкостью".
Говорин заявлял о необходимости изменения нормативно-правовой базы для усиления борьбы с суррогатным алкоголем, а также ужесточении наказания и увеличении штрафных санкций за распространение алкоголя. Парламентарий также считает важным вопрос повышения акцизов на алкогольсодержащую продукцию и приравнивание к ней настойки боярышника. При этом её стоимость должна быть повышена, а объём упаковки уменьшен. Также Говорин настаивал на жёстком государственном контроле за производством метанола в стране. По его мнению, госмонополия на алкоголь позволит повысить качество продукции.
"Участники заседания рекомендуют правительству РФ рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта", - отмечается в документе. Помимо этого Кабмину предписывается усилить комплекс мер по "недопущению применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции".
Одновременно в проекте итоговой резолюции предлагается отнести парфюмерную продукцию и бытовую химию к подакцизным товарам и установить единую ставку акциза за 1 литр безводного этилового спирта. Участники круглого стола также считают необходимым "разработать комплекс мер, направленных на предотвращение употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях".
В проекте рекомендаций указывается, что "вклад алкоголя в общую смертность в России составляет более 30%". По мнению участников заседания, "алкогольная смертность в России поддерживается и за счёт смертельных отравлений вследствие употребления спиртов низкого качества".
В ходе круглого стола также обсуждалась идея введения акцизов на спиртосодержащие жидкости медицинского назначения на уровне водочных акцизов.
"В настоящее время производители алкогольных напитков платят акцизный сбор. Для производителей спиртосодержащих жидкостей в виде лекарства акцизная ставка равна нулю. Поскольку сейчас акцизная составляющая - пол-литра - 100 рублей, освобождение от уплаты акцизов фармацевтических компаний делает производство спиртовых настоев чрезвычайно выгодным бизнесом", - подчеркнул глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, добавив, что "таким образом, мы существенно снижаем экономический эффект от таких "боярышников".
Парламентарий отметил, что в результате введения такой меры в бюджет РФ поступит порядка 124 миллиардов рублей.
Пискарёв также предложил полностью запретить продажу спиртосодержащих настоек через автоматы. По его мнению, необходимо исключить возможность покупки спиртосодержащих настоев несовершеннолетними.
"В настоящее время купить спиртосодержащие жидкости медицинского назначения может любой желающий - в аптеке, в магазине, даже ребёнок - через так называемые вендинговые автоматы. В этой связи полагаю необходимым введение продажи спиртовых медицинских настоек исключительно через аптеки и полного запрета продажи спиртосодержащих жидкостей через такие автоматы", - заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Напомним, в конце года в Иркутске из 123 пострадавших скончались 76 человек. Все пострадавшие употребляли "концентрат для принятия ванн" за 40 рублей, содержащий алкоголь. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело.
Ранее в "Единой России" поддержали идею о приостановке продажи непищевой продукции с алкоголем свыше 25 градусов на 30 дней. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отмечал, что "это поможет комплексно и детально проанализировать все слабые места нормативно-правового обеспечения торговли косметическими средствами и спиртосодержащей жидкостью".
Говорин заявлял о необходимости изменения нормативно-правовой базы для усиления борьбы с суррогатным алкоголем, а также ужесточении наказания и увеличении штрафных санкций за распространение алкоголя. Парламентарий также считает важным вопрос повышения акцизов на алкогольсодержащую продукцию и приравнивание к ней настойки боярышника. При этом её стоимость должна быть повышена, а объём упаковки уменьшен. Также Говорин настаивал на жёстком государственном контроле за производством метанола в стране. По его мнению, госмонополия на алкоголь позволит повысить качество продукции.