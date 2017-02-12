В Госдуме обеспокоены новым запуском КНДР баллистической ракеты
12.02.2017, 18:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Запуск баллистической ракеты КНДР не идёт на пользу никаким государствам, а снова ставит под сомнение принципы ядерного разоружения, принципы мирного сосуществования. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.
«Я лично своё мнение высказываю, что однозначно мы выражаем обеспокоенность в связи с произошедшим событием. Хочу подчеркнуть, что это идёт вопреки здравому смыслу и вообще стратегии политики государства, направленной на соблюдение всех договоренностей и по линии ООН, и других блоков», - подчеркнул Швыткин.
Парламентарий также отметил, что запуск ракеты «направлен в целом на эскалацию напряжённости, на военизированную составляющую». «Конечно, это недопустимо», - добавил он.
Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье, 12 февраля, в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты.
В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.
«Я лично своё мнение высказываю, что однозначно мы выражаем обеспокоенность в связи с произошедшим событием. Хочу подчеркнуть, что это идёт вопреки здравому смыслу и вообще стратегии политики государства, направленной на соблюдение всех договоренностей и по линии ООН, и других блоков», - подчеркнул Швыткин.
Парламентарий также отметил, что запуск ракеты «направлен в целом на эскалацию напряжённости, на военизированную составляющую». «Конечно, это недопустимо», - добавил он.
Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье, 12 февраля, в 07.55 по местному времени (01.55 мск) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты.
В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.