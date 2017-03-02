В Госдуме обсудили перспективы развития больших городов
02.03.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 марта в Государственной Думе состоялось расширенное заседание Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, представителей заинтересованных министерств и ведомств.
Мэры городов – региональных центров, заместители глав регионов по внутренней политике обсудили основные актуальные вопросы повестки дня, среди которых совершенствование законодательства о стратегическом планировании, планы и стратегии развития больших городов, практика решения вопросов благоустройства и другие. Вели заседание президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) - первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Александр Соколов, председатель Палаты городов – центров субъектов, вице-президент Конгресса, президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, мэр города Хабаровска.
Приветствуя участников первого заседания Палаты региональных столиц, президент ОКМО выразил уверенность, что заседания Палаты станут регулярными и будут полезны всему муниципальному сообществу. По его словам, недавно на коллегии Минюста России Конгресс представил свою работу над Докладом о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и предложил Минюсту начать мониторинг контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.
Депутат отметил, что «в этой сфере возобновляются проблемы избыточного контроля, растут суммы штрафов, накапливаются судебные решения», которые муниципалитеты не могут выполнить из-за отсутствия в местных бюджетах денег на эти цели. «Мониторинг поможет увидеть масштаб проблем и начать работу по их устранению», - резюмировал В.Кидяев и сообщил о предложении наделить советы муниципальных образований всех субъектов Федерации правом законодательной инициативы на региональном уровне. Для этого во всех субъектах Федерации предлагается принять законы о взаимодействии с советом муниципальных образований, а также обновить и дополнить действующие законы.
По словам В.Кидяева, в модельный региональный закон включены положения об оказании советам муниципальных образований помощи со стороны региональных органов власти в виде субсидий, материально-технической, методической, организационной, информационной. В законе создаются условия для того, чтобы советы муниципалитетов работали в каждом регионе, представляли и защищали муниципальные интересы, формировали муниципальную позицию, участвовали в решении общегосударственных задач. Депутат отметил, что Минюст с пониманием отнесся к инициативе.
Также президент ОКМО рассказал о проделанной за три года работе по реализации муниципальной реформы, затронувшей муниципальные полномочия и расширившей участие граждан в социально-значимых вопросах.
Результатом работы фракции, Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Конгресса и других сообществ муниципальных образований, по словам В.Кидяева, «стало принятие более пятидесяти федеральных законов, поправок, дополнений и изменений».
«Только за два последних года приняты новеллы: о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве; о декларациях доходов лиц, замещающих муниципальные должности; об учете бюджетной обеспеченности при привлечении мэров к административной ответственности; о целевом обучении муниципальных кадров. Принят важный как для регионов, так и для муниципалитетов закон о стратегическом планировании. Комитет совместно с Конгрессом добились, что в нем появился муниципальный компонент», - заявил . По его словам, после пересмотра приоритетов в Конгрессе создали систему Комитетов и Палат, и «сегодня тысяча человек, составляющие актив Конгресса, разрабатывают новые нормативные акты для местного самоуправления, выявляют и распространяют лучшие муниципальные практики, они занимаются поиском новых решений в важных вопросах российских городов: благоустройство, поддержка общественных инициатив, экономика территорий».
«Региональные столицы – это локомотивы российской экономики, кузницы кадров, производственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый подход и особое внимание», - подчеркнул депутат, отметив ещё одно важное для Конгресса направление гражданской активности – добровольчество и волонтёрство, особенно актуальное для крупных городов ТОС (территориальное общественное самоуправление) и другие местные социально-ориентированные некоммерческие организации. В начале прошлого года была создана Общенациональная Ассоциация ТОС.
Ещё одним важным направлением работы Конгресса, по заявлению докладчика, «является отбор, подготовка и формирование муниципального резерва, а также создания федерального резерва муниципальных кадров, которые могут быть использованы и на региональном, и на межрегиональном, и на федеральном уровнях».
О задачах Палаты городов и перспективах её работы на среднесрочный период, а также об избрании заместителей Председателя Палаты городов рассказал её председатель Александр Соколов. По его словам, «Палата должна стать локомотивом в Конгрессе», для чего из 180 направлений работы выбраны основные приоритеты развития для столиц, «которые должны стать лицом субъектов», до 90% муниципальных бюджетов должны направляться на поддержание их статуса. В своем докладе А.Соколов затронул вопросы налоговой политики и социального развития, ослабления финансовой основы и дотационность многих регионов, формирования муниципальной полиции и исполнения полномочий по системе безопасный город, а рост выпадающих доходов и ветхое жилье назвал катастрофическим.
Дмитрий Азаров, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера - председатель Всероссийского Совета местного самоуправления, напомнил о выделении 20 млрд рублей на местное благоустройство городов, поселков, и дворов из федерального бюджета, подчеркнув значимость этого решения в масштабах страны и отметив большой опыт многих городов в привлечении и вовлечении граждан к благоустройству территорий. Говоря о подготовке предложений об изменениях в бюджетный и налоговый кодексы, призвал их «тщательной проработать и взвесить» в течение 2017 года.
Мэры городов – региональных центров, заместители глав регионов по внутренней политике обсудили основные актуальные вопросы повестки дня, среди которых совершенствование законодательства о стратегическом планировании, планы и стратегии развития больших городов, практика решения вопросов благоустройства и другие. Вели заседание президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) - первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Александр Соколов, председатель Палаты городов – центров субъектов, вице-президент Конгресса, президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, мэр города Хабаровска.
Приветствуя участников первого заседания Палаты региональных столиц, президент ОКМО выразил уверенность, что заседания Палаты станут регулярными и будут полезны всему муниципальному сообществу. По его словам, недавно на коллегии Минюста России Конгресс представил свою работу над Докладом о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и предложил Минюсту начать мониторинг контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.
Депутат отметил, что «в этой сфере возобновляются проблемы избыточного контроля, растут суммы штрафов, накапливаются судебные решения», которые муниципалитеты не могут выполнить из-за отсутствия в местных бюджетах денег на эти цели. «Мониторинг поможет увидеть масштаб проблем и начать работу по их устранению», - резюмировал В.Кидяев и сообщил о предложении наделить советы муниципальных образований всех субъектов Федерации правом законодательной инициативы на региональном уровне. Для этого во всех субъектах Федерации предлагается принять законы о взаимодействии с советом муниципальных образований, а также обновить и дополнить действующие законы.
По словам В.Кидяева, в модельный региональный закон включены положения об оказании советам муниципальных образований помощи со стороны региональных органов власти в виде субсидий, материально-технической, методической, организационной, информационной. В законе создаются условия для того, чтобы советы муниципалитетов работали в каждом регионе, представляли и защищали муниципальные интересы, формировали муниципальную позицию, участвовали в решении общегосударственных задач. Депутат отметил, что Минюст с пониманием отнесся к инициативе.
Также президент ОКМО рассказал о проделанной за три года работе по реализации муниципальной реформы, затронувшей муниципальные полномочия и расширившей участие граждан в социально-значимых вопросах.
Результатом работы фракции, Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Конгресса и других сообществ муниципальных образований, по словам В.Кидяева, «стало принятие более пятидесяти федеральных законов, поправок, дополнений и изменений».
«Только за два последних года приняты новеллы: о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве; о декларациях доходов лиц, замещающих муниципальные должности; об учете бюджетной обеспеченности при привлечении мэров к административной ответственности; о целевом обучении муниципальных кадров. Принят важный как для регионов, так и для муниципалитетов закон о стратегическом планировании. Комитет совместно с Конгрессом добились, что в нем появился муниципальный компонент», - заявил . По его словам, после пересмотра приоритетов в Конгрессе создали систему Комитетов и Палат, и «сегодня тысяча человек, составляющие актив Конгресса, разрабатывают новые нормативные акты для местного самоуправления, выявляют и распространяют лучшие муниципальные практики, они занимаются поиском новых решений в важных вопросах российских городов: благоустройство, поддержка общественных инициатив, экономика территорий».
«Региональные столицы – это локомотивы российской экономики, кузницы кадров, производственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый подход и особое внимание», - подчеркнул депутат, отметив ещё одно важное для Конгресса направление гражданской активности – добровольчество и волонтёрство, особенно актуальное для крупных городов ТОС (территориальное общественное самоуправление) и другие местные социально-ориентированные некоммерческие организации. В начале прошлого года была создана Общенациональная Ассоциация ТОС.
Ещё одним важным направлением работы Конгресса, по заявлению докладчика, «является отбор, подготовка и формирование муниципального резерва, а также создания федерального резерва муниципальных кадров, которые могут быть использованы и на региональном, и на межрегиональном, и на федеральном уровнях».
О задачах Палаты городов и перспективах её работы на среднесрочный период, а также об избрании заместителей Председателя Палаты городов рассказал её председатель Александр Соколов. По его словам, «Палата должна стать локомотивом в Конгрессе», для чего из 180 направлений работы выбраны основные приоритеты развития для столиц, «которые должны стать лицом субъектов», до 90% муниципальных бюджетов должны направляться на поддержание их статуса. В своем докладе А.Соколов затронул вопросы налоговой политики и социального развития, ослабления финансовой основы и дотационность многих регионов, формирования муниципальной полиции и исполнения полномочий по системе безопасный город, а рост выпадающих доходов и ветхое жилье назвал катастрофическим.
Дмитрий Азаров, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера - председатель Всероссийского Совета местного самоуправления, напомнил о выделении 20 млрд рублей на местное благоустройство городов, поселков, и дворов из федерального бюджета, подчеркнув значимость этого решения в масштабах страны и отметив большой опыт многих городов в привлечении и вовлечении граждан к благоустройству территорий. Говоря о подготовке предложений об изменениях в бюджетный и налоговый кодексы, призвал их «тщательной проработать и взвесить» в течение 2017 года.