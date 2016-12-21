ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе РФ состоялось обсуждение рисков оборота криптовалюты – так называемых «электронных денег».



«За минувший год в оценках криптовалюты и режима её обмена произошли кардинальные изменения. И хотя по-прежнему звучит мысль о необходимости установления административной или уголовной ответственности за её оборот, основной посыл сводится к тому, что запрет может быть лишь там, где есть право. В данном случае – право на оборот криптовалюты при соблюдении ряда правовых и технических требований», - заявил член комитета ГД ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой на заседании межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты, состоявшейся в Государственной Думе РФ.

По словам парламентария, при обсуждении стратегии правового регулирования оборота криптовалюты, эксперты выделяют три возможных варианта: подготовка унифицированного правового акта, регулирующего основные вопросы оборота криптовалюты, внесение в действующее законодательство точечных поправок, направленных на введение в легальный оборот биткойнов, и разработка рамочного закона, содержащего отсылочные нормы.

«Последний вариант, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, в связи с тем, что позволяет корректировать законодательство с учётом специфики развития финансовой системы», - сообщил Андрей Луговой.

Он отметил, что Россия далеко не единственная страна, которая старается придать правовой статус криптовалюте. Так, Риксбанк (шведский ЦБ) рассматривает возможность выпуска собственной цифровой валюты в 2018 году, а принимая во внимание, что Швеция занимает одно из первых мест по количеству безналичных платежей (более 80% от денежного оборота), это вполне возможно.

«Сегодня стоит признать, что криптовалюта становится объективной реальностью. Рассуждая о её природе, важно просчитывать преимущества и риски легализации виртуальной валюты. Это новый инструмент и мы должны быть осторожны, чтобы не помешать технологическим новациям в сфере финансового регулирования», - подчеркнул Андрей Луговой.