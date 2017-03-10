В Госдуме предлагают расширить действие закона об авиадебоширах
10.03.2017, 13:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дебош в поездах, на морских судах, в метро и автобусах дальнего следования несёт не меньшую опасность, чем дебош в самолётах, считают в парламенте
Госдума может расширить действие закона об авиадебоширах на железнодорожный и морской транспорт, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопросы журналистов перед началом пленарного заседания.
«Сегодня Госдума будет рассматривать так называемый «закон об авиадебоширах». Его обсуждали, начиная с 2011 года. Тогда мы не знали о том, какое будет его правоприменение, нужен ли закон или нет. Потом мы всё-таки решили, что его надо принимать», - отметил депутат.
По его словам, при работе над документом во втором чтении было принято решение расширить его действие на транспортные средства общего пользования - поезда, морские суда, метро, автобусы дальнего следования. «Дебош на этих видах транспорта представляет большую общественную опасность», - подчеркнул депутат.
Крашенинников рассказал, что ко второму чтению документа решили также внести изменения в статью, касающуюся хулиганства вне транспортных средств. «Это случаи, когда используют лазерные указки (для ослепления пилотов самолетов во время взлета – ред.) или применяются камни (во время массовых акций – ред.). Все эти действия несут большую опасность», - отметил Крашенинников.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев напомнил, что начиная с 2016 года на всех видах транспортных средств произошло около 880 тыс нарушений. «Это разные нарушения, все они нарушают возможности безопасной эксплуатации транспортных средств», - подчеркнул депутат.
По его словам, за последние четыре месяца в одной транспортной авиации произошло 174 случая авиадебоша. «Необходимо бороться с подобным хулиганством. Мы хотим усилить за него ответственность, так как считаем, что существующих сегодня штрафов недостаточно», - сказал парламентарий.
Госдума может расширить действие закона об авиадебоширах на железнодорожный и морской транспорт, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопросы журналистов перед началом пленарного заседания.
«Сегодня Госдума будет рассматривать так называемый «закон об авиадебоширах». Его обсуждали, начиная с 2011 года. Тогда мы не знали о том, какое будет его правоприменение, нужен ли закон или нет. Потом мы всё-таки решили, что его надо принимать», - отметил депутат.
По его словам, при работе над документом во втором чтении было принято решение расширить его действие на транспортные средства общего пользования - поезда, морские суда, метро, автобусы дальнего следования. «Дебош на этих видах транспорта представляет большую общественную опасность», - подчеркнул депутат.
Крашенинников рассказал, что ко второму чтению документа решили также внести изменения в статью, касающуюся хулиганства вне транспортных средств. «Это случаи, когда используют лазерные указки (для ослепления пилотов самолетов во время взлета – ред.) или применяются камни (во время массовых акций – ред.). Все эти действия несут большую опасность», - отметил Крашенинников.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев напомнил, что начиная с 2016 года на всех видах транспортных средств произошло около 880 тыс нарушений. «Это разные нарушения, все они нарушают возможности безопасной эксплуатации транспортных средств», - подчеркнул депутат.
По его словам, за последние четыре месяца в одной транспортной авиации произошло 174 случая авиадебоша. «Необходимо бороться с подобным хулиганством. Мы хотим усилить за него ответственность, так как считаем, что существующих сегодня штрафов недостаточно», - сказал парламентарий.