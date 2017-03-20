В Госдуме предложили бороться с преступлениями с помощью киберподразделений
20.03.2017, 16:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая предложила создать в системе МВД специальное киберподразделение по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием новых технологий.
Депутат убеждена, что классические формы оперативной деятельности по выявлению новых преступлений против несовершеннолетних, совершаемых в интернете, недостаточны. «Мы должны искать новые адекватные подходы к борьбе с этими видами преступлений», - подчеркнула Яровая, выступая на Всероссийском селекторном совещании «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних».
По мнению парламентария, необходимо выработать новый подход к профилактике и пресечению различных преступлений, которые беспрепятственно совершаются с помощью новых информационных технологий как в сфере общественной безопасности, так и в области экономики.
Депутат убеждена, что классические формы оперативной деятельности по выявлению новых преступлений против несовершеннолетних, совершаемых в интернете, недостаточны. «Мы должны искать новые адекватные подходы к борьбе с этими видами преступлений», - подчеркнула Яровая, выступая на Всероссийском селекторном совещании «Профилактика суицидов среди несовершеннолетних».
По мнению парламентария, необходимо выработать новый подход к профилактике и пресечению различных преступлений, которые беспрепятственно совершаются с помощью новых информационных технологий как в сфере общественной безопасности, так и в области экономики.