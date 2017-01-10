В Госдуме считают провокацией бомбежку сирийской провинции Идлиб со стороны ВВС США
10.01.2017, 20:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бомбёжка сирийской провинции Идлиб со стороны ВВС США не только унесла жизни ни в чём не повинных мирных граждан вместо уничтожения боевиков, но и нанесла удар по установленному режиму перемирия. Это выглядит как провокация со стороны американских "ястребов", крайне незаинтересованных в прекращении войны в Сирии, на которой они зарабатывают огромные состояния. Об этом заявил замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
"Мы с союзниками по борьбе с террористами в Сирии прилагаем большие усилия для сохранения хрупкого перемирия в стране, измотанной войной. Наша страна делает всё, чтобы защитить мирных граждан Сирии, обеспечить их необходимой гуманитарной помощью, разминировать населённые пункты и помочь людям вернуться в нормальную жизнь. Любое провокационное действие способно разрушить с таким трудом достигнутые договорённости между сирийским правительством и оппозицией", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что "не принимать этот факт во внимание - значит способствовать разжиганию нового витка вооружённого противостояния, а также дать возможность террористическим группировкам воспользоваться нестабильной ситуацией в своих деструктивных целях".
Ранее сегодня начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил на селекторном совещании в Минобороны, что в результате удара, который нанёс 3 января американский бомбардировщик Б-52, в сирийской провинции Идлиб погибли более 20 мирных жителей.
"Мы с союзниками по борьбе с террористами в Сирии прилагаем большие усилия для сохранения хрупкого перемирия в стране, измотанной войной. Наша страна делает всё, чтобы защитить мирных граждан Сирии, обеспечить их необходимой гуманитарной помощью, разминировать населённые пункты и помочь людям вернуться в нормальную жизнь. Любое провокационное действие способно разрушить с таким трудом достигнутые договорённости между сирийским правительством и оппозицией", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что "не принимать этот факт во внимание - значит способствовать разжиганию нового витка вооружённого противостояния, а также дать возможность террористическим группировкам воспользоваться нестабильной ситуацией в своих деструктивных целях".
Ранее сегодня начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил на селекторном совещании в Минобороны, что в результате удара, который нанёс 3 января американский бомбардировщик Б-52, в сирийской провинции Идлиб погибли более 20 мирных жителей.