В Госдуме считают недопустимым закрытие экономических отделений в аграрных вузах
19.01.2017, 20:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Закрытие экономических отделений в аграрных вузах недопустимо. Экономистам, которые будут работать в сельском хозяйстве, нужно профильное образование. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил депутат Государственной думы Виктор Карамышев.
По итогам мероприятия было решено обратиться в правительство РФ и Минобрнауки с просьбой разобраться в ситуации. Также было предложено создать рабочую группу, в которую вошёл и Карамышев, по подготовке изменений в закон "Об образовании", в частности, введения новой специальности – "экономист сельского хозяйства".
"Сейчас складывается ситуация, когда Рособрнадзор отзывает у сельхозвузов лицензии по укрупнённым группам экономических и юридических специальностей. Но если юристов можно готовить и в других вузах, то экономистам, которые будут работать в сельском хозяйстве, нужно профильное образование. Вместе с тем аграрные вузы Ярославской, Ивановской, Курской, Кировской, Оренбургской, Орловской, Иркутской и ряда других областей уже лишились аккредитации экономического направления. Этот факт вызывает серьёзные опасения за будущее развитие агропромышленного комплекса страны", - считает Карамышев.
По словам депутата, специфика экономических отношений в аграрном секторе достаточно сильна. "Экономисты, занятые в сфере сельского хозяйства, должны обладать специфическими знаниями. В их обязанности входят расчёты по технологической карте, потребности в ресурсах, гербицидах, удобрениях, ГСМ, запчастях, встают задачи по бизнес-планированию строительства и развитию животноводческих ферм, обороту стада – столько специфических моментов, которые изучаются только в аграрном вузе", - отметил парламентарий.
Карамышев убеждён, что выпускники, получившие экономическое образование в классическом университете, плохо ориентируются в вопросах аграрной экономики и не подготовлены для работы на селе. "Они не знакомы с технологиями производства сельскохозяйственной продукции, поэтому им тяжело решать различные экономические проблемы в ежедневной жизни аграрного предприятия. Да и немногие выпускники несельскохозяйственных вузов будут работать на селе", - подчеркнул депутат.
По итогам мероприятия было решено обратиться в правительство РФ и Минобрнауки с просьбой разобраться в ситуации. Также было предложено создать рабочую группу, в которую вошёл и Карамышев, по подготовке изменений в закон "Об образовании", в частности, введения новой специальности – "экономист сельского хозяйства".
"Сейчас складывается ситуация, когда Рособрнадзор отзывает у сельхозвузов лицензии по укрупнённым группам экономических и юридических специальностей. Но если юристов можно готовить и в других вузах, то экономистам, которые будут работать в сельском хозяйстве, нужно профильное образование. Вместе с тем аграрные вузы Ярославской, Ивановской, Курской, Кировской, Оренбургской, Орловской, Иркутской и ряда других областей уже лишились аккредитации экономического направления. Этот факт вызывает серьёзные опасения за будущее развитие агропромышленного комплекса страны", - считает Карамышев.
По словам депутата, специфика экономических отношений в аграрном секторе достаточно сильна. "Экономисты, занятые в сфере сельского хозяйства, должны обладать специфическими знаниями. В их обязанности входят расчёты по технологической карте, потребности в ресурсах, гербицидах, удобрениях, ГСМ, запчастях, встают задачи по бизнес-планированию строительства и развитию животноводческих ферм, обороту стада – столько специфических моментов, которые изучаются только в аграрном вузе", - отметил парламентарий.
Карамышев убеждён, что выпускники, получившие экономическое образование в классическом университете, плохо ориентируются в вопросах аграрной экономики и не подготовлены для работы на селе. "Они не знакомы с технологиями производства сельскохозяйственной продукции, поэтому им тяжело решать различные экономические проблемы в ежедневной жизни аграрного предприятия. Да и немногие выпускники несельскохозяйственных вузов будут работать на селе", - подчеркнул депутат.