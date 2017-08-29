ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что ситуация на Корейском полуострове всё больше напоминает пороховую бочку, и это не может не тревожить.



"Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества. Россия никогда не поддерживала самопровозглашённый ядерный статус Северной Кореи и последовательно голосовала за все решения Совбеза ООН по этому вопросу. Не исключаю, что последний запуск ракеты в сторону Японии потребует нового рассмотрения в СБ ООН, хотя все возможные резолюции и санкции уже были приняты.

По-прежнему уверен, что путь военного вмешательства является тупиковым. Мы последовательно выступали за дипломатическое разрешение северокорейской проблемы. Любое нагнетание, как мы видим, взрывоопасно", - сказал народный избранник.