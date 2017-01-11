В Госдуме состоялось открытие весенней сессии
11.01.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ От того, какую основу заложат депутаты Госдумы в свою деятельность, какой темп работы сумеют задать и сформировать новые требования к законотворческой деятельности, будет зависеть эффективность парламента и развитие страны. Об этом заявил, открывая весеннию сессию Госдумы, спикер парламента Вячеслав Володин.
«Сегодня мы открываем вторую из 10 сессий Государственной Думы седьмого созыва. Эта сессия важнейший фундамент на ближайшие годы. Именно эту задачу президент России Владимир Путин обозначил в своем Послании Федеральному Собранию», - заявил спикер парламента.
Он уточнил, для реализации целей Послания необходимо принять порядка 90 законопроектов.
«Одна из важнейших стратегических задач - восстановить и обеспечить устойчивость промышленного роста страны, - сказал председатель Госдумы. – Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, социальной политике», - подчеркнул Володин.
«В ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с представителями гражданских сообществ. Граждане должны иметь возможность изучить проект законодательных решений, высказать свое мнение. В реализации такой работы мы видим четкое указание президента России», - подчеркнул спикер парламента
Он также сообщил, что в ближайшее время парламентарии откажутся от совмещенного рассмотрения проверки законов во второй чтении.
«Повышение качества работы над законопроектами дальше потребует от нас прекратить процедуру совмещенного рассмотрения проверки законов во второй чтении. Это предаст подготовке законов к третьему чтению дополнительных содержательный характер», - пояснил Володин.
В декабре 2016 года, закрывая осеннюю сессию, председатель Госдумы призвал коллег в будущем уделить особое внимание рассмотрению законопроектов в сфере поддержки предпринимательства.
«Приоритет нашей работы на 2017 год - это в первую очередь сформулированные президентом России в его послании инициативы и предложения. Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики», - сказал Володин.
По его словам, поддержка гражданской активности, волонтерской деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций - также среди первоочередных задач депутатов. «Необходимо в новом году сформировать предложения по развитию законодательства в сфере НКО», - добавил Володин.
«Мнение каждого гражданина значимо для нас как для законодателей. Дума должна стать местом, где открыто обсуждаются все волнующие общество вопросы, звучат разные точки зрения. Решения должны приниматься в результате диалога и открытых дискуссий», - сказал спикер.
«Сегодня мы открываем вторую из 10 сессий Государственной Думы седьмого созыва. Эта сессия важнейший фундамент на ближайшие годы. Именно эту задачу президент России Владимир Путин обозначил в своем Послании Федеральному Собранию», - заявил спикер парламента.
Он уточнил, для реализации целей Послания необходимо принять порядка 90 законопроектов.
«Одна из важнейших стратегических задач - восстановить и обеспечить устойчивость промышленного роста страны, - сказал председатель Госдумы. – Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, социальной политике», - подчеркнул Володин.
«В ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с представителями гражданских сообществ. Граждане должны иметь возможность изучить проект законодательных решений, высказать свое мнение. В реализации такой работы мы видим четкое указание президента России», - подчеркнул спикер парламента
Он также сообщил, что в ближайшее время парламентарии откажутся от совмещенного рассмотрения проверки законов во второй чтении.
«Повышение качества работы над законопроектами дальше потребует от нас прекратить процедуру совмещенного рассмотрения проверки законов во второй чтении. Это предаст подготовке законов к третьему чтению дополнительных содержательный характер», - пояснил Володин.
В декабре 2016 года, закрывая осеннюю сессию, председатель Госдумы призвал коллег в будущем уделить особое внимание рассмотрению законопроектов в сфере поддержки предпринимательства.
«Приоритет нашей работы на 2017 год - это в первую очередь сформулированные президентом России в его послании инициативы и предложения. Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики», - сказал Володин.
По его словам, поддержка гражданской активности, волонтерской деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций - также среди первоочередных задач депутатов. «Необходимо в новом году сформировать предложения по развитию законодательства в сфере НКО», - добавил Володин.
«Мнение каждого гражданина значимо для нас как для законодателей. Дума должна стать местом, где открыто обсуждаются все волнующие общество вопросы, звучат разные точки зрения. Решения должны приниматься в результате диалога и открытых дискуссий», - сказал спикер.