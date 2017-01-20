ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января 2017 г. в Государственной Думе состоятся V Рождественские парламентские встречи в рамках XXV Международных рождественских образовательных чтений.

В торжественном открытии V Рождественских парламентских встреч примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Государственной Думы . Также запланировано выступление представителя Совета Федерации и руководителей фракций в Государственной Думе.

В ходе заседания состоится церемония награждения лауреатов конкурса детских рисунков "Красота Божьего мира" и победителя конкурса "За нравственный подвиг учителя".

Программой Рождественских парламентских встреч предусмотрены "круглые столы" по темам: "Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее", "Религия. Общество. Государство" и "Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы".

В рамках Рождественских парламентских встреч в Государственной Думе с 23 по 27 января будет представлена художественная выставка "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции", а также экспозиция работ победителей XII Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира".