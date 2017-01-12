В Госдуме состоятся парламентские слушания по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения
12.01.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ситуация на дорогах требует радикального и жесткого решения. В Госдуме состоятся парламентские слушания по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя происшествие на Камчатке, где водитель легкового автомобиля не пропустил скорую помощь к пациенту, после чего тот скончался.
«Безнаказанность для «избранных» и приводит к подобному результату, а в итоге такие, как Мара и ей подобные, плюют не только на общественное мнение, но и на сам закон, а остальные им уподобляются, зная, что наказание не наступит. Всему есть предел! Мы запланировали проведение парламентских слушаний по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, где планируем совместно с экспертным сообществом, уполномоченными должностными лицами и представителями общественности найти решение этих вопросов, а также отыскать наиболее эффективные и разумные законодательные рычаги для повышения безопасности на дорогах России. И призываем всех максимально принять участие, потому что пора положить конец этому дорожному беспорядку», - отметил Пискарев.
Парламентарий отметил, что проблемы обеспечения безопасности дорожного движения имеют не только правовой, но и морально-нравственный аспекты. «Именно неуважение к другим участникам дорожного движения приводит к тяжелейшим последствиям», - сказал он.
«Безнаказанность для «избранных» и приводит к подобному результату, а в итоге такие, как Мара и ей подобные, плюют не только на общественное мнение, но и на сам закон, а остальные им уподобляются, зная, что наказание не наступит. Всему есть предел! Мы запланировали проведение парламентских слушаний по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, где планируем совместно с экспертным сообществом, уполномоченными должностными лицами и представителями общественности найти решение этих вопросов, а также отыскать наиболее эффективные и разумные законодательные рычаги для повышения безопасности на дорогах России. И призываем всех максимально принять участие, потому что пора положить конец этому дорожному беспорядку», - отметил Пискарев.
Парламентарий отметил, что проблемы обеспечения безопасности дорожного движения имеют не только правовой, но и морально-нравственный аспекты. «Именно неуважение к другим участникам дорожного движения приводит к тяжелейшим последствиям», - сказал он.