В Госдуме создадут рабочую группу для обсуждения проблем малого бизнеса
20.03.2017, 21:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственной Думе будет создана рабочая группа, которая займётся обсуждением проблем малого бизнеса. Об этом заявил глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам бизнес-консультации с общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России".
"Мы договорились о том, что будет создана специальная рабочая группа по проблемам малого бизнеса, потому что все вопросы, связанные с его настройкой, безусловно, имеют свою специфику", - сказал Макаров, слова которого приводит РИА Новости.
Глава комитета напомнил, что это уже четвёртая рабочая группа, которая создаётся для настройки российской налоговой системы. "Другие группы, о которых уже было заявлено, займутся упрощением налогового администрирования, контролем за налоговой нагрузкой, внесением изменений в систему налогообложения", - пояснил он.
По словам парламентария, в ходе встречи также были подняты вопросы, связанные с реализацией закона о применении контрольно-кассовой техники. "Вместе с "Опорой России", Торгово-промышленной палатой, налоговой службой в апреле мы проведём специальный форум, на котором посмотрим, как он реализуется",- рассказал Макаров.
"Мы договорились о том, что будет создана специальная рабочая группа по проблемам малого бизнеса, потому что все вопросы, связанные с его настройкой, безусловно, имеют свою специфику", - сказал Макаров, слова которого приводит РИА Новости.
Глава комитета напомнил, что это уже четвёртая рабочая группа, которая создаётся для настройки российской налоговой системы. "Другие группы, о которых уже было заявлено, займутся упрощением налогового администрирования, контролем за налоговой нагрузкой, внесением изменений в систему налогообложения", - пояснил он.
По словам парламентария, в ходе встречи также были подняты вопросы, связанные с реализацией закона о применении контрольно-кассовой техники. "Вместе с "Опорой России", Торгово-промышленной палатой, налоговой службой в апреле мы проведём специальный форум, на котором посмотрим, как он реализуется",- рассказал Макаров.