В Госдуме создадут Совет по развитию городских территорий
13.03.2017, 14:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о скором создании при спикере нижней палаты Совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Такое заявление спикер сделал, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ.
По словам Володина, эта структура станет вторым подобным консультативным органом после уже учрежденного Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Работа нового Совета будет посвящена теме развития городских территорий и общественных пространств.
«Конечно, мы надеемся, что в этот Совет войдут представители региональных парламентов, учитывая актуальность этих вопросов для регионов, - сказал он. - Кроме того, мы планируем, что будущий Совет будет, в том числе, активно заниматься вопросами реализации поручения Президента по сносу «хрущевок» в Москве, работать с экспертами».
По словам Володина, эта структура станет вторым подобным консультативным органом после уже учрежденного Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Работа нового Совета будет посвящена теме развития городских территорий и общественных пространств.
«Конечно, мы надеемся, что в этот Совет войдут представители региональных парламентов, учитывая актуальность этих вопросов для регионов, - сказал он. - Кроме того, мы планируем, что будущий Совет будет, в том числе, активно заниматься вопросами реализации поручения Президента по сносу «хрущевок» в Москве, работать с экспертами».