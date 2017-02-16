В Госдуме создали экспертный совет по атомной промышленности
16.02.2017, 19:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, атомная промышленность России уверенно доказывает своё научное и технологическое лидерство на мировых рынках
На заседании комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутатами было принято решение о создании при комитете экспертного совета по атомной промышленности.
Как отметил сопредседатель экспертного совета, заместитель председателя комитета Денис Кравченко, атомная отрасль является одной из наиболее передовых, динамично развивающихся отраслей отечественной экономики.
"Атомная промышленность России уверенно доказывает своё научное и технологическое лидерство на мировых рынках. За прошедшее десятилетие были совершены масштабные модернизационные проекты, и сегодня в атомной отрасли сосредоточен огромный научно-технологический потенциал", - сказал Кравченко.
По его словам, Россия сохраняет глобальное лидерство в строительстве АЭС за рубежом. В том же Росатоме, к примеру, в стадии реализации находится 46 проектов по строительству энергоблоков: 10 – на территории России, 36 – за рубежом, в том числе - Белоруссии, Турции, Индии, Бангладеше, Китае, Финляндии, Венгрии и Египте. На этапе конкурсного отбора находятся 23 энергоблока.
"На ближайшие 10 лет отечественными предприятиями предусмотрено создание до 40 энергоблоков в 15 странах с общим объёмом финансирования до 150 миллиардов долларов", - отметил парламентарий.
Надо отметить, что на сегодняшний день Россия обладает уникальными обогатительными технологиями и обеспечивает значительную долю мирового рынка ядерного топлива.
"В наших возможностях - обеспечение полной технологической цепочки с поставкой топлива на весь период её эксплуатации. Благодаря усилиям наших исследователей, конструкторов и инженеров удалось воплотить такие амбициозные проекты как запуск первого в мире энергоблока поколения 3+ и современных атомных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Кравченко.
Также он добавил, что огромное внимание как на законодательном, так и на уровне Госкорпорации "Росатом" уделяется вопросам экологии. "Парижское соглашение, подписанное по итогам конференции по изменению климата, состоявшейся в 2015 году, убедительно это доказала", - отметил он.
На выездном заседании фракции, которое состоялось 7 февраля Председатель Партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев напомнил, что в Программе партии развитие промышленности поставлена в качестве одной из целей, этому вопросу посвящён целый раздел.
На заседании комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству депутатами было принято решение о создании при комитете экспертного совета по атомной промышленности.
Как отметил сопредседатель экспертного совета, заместитель председателя комитета Денис Кравченко, атомная отрасль является одной из наиболее передовых, динамично развивающихся отраслей отечественной экономики.
"Атомная промышленность России уверенно доказывает своё научное и технологическое лидерство на мировых рынках. За прошедшее десятилетие были совершены масштабные модернизационные проекты, и сегодня в атомной отрасли сосредоточен огромный научно-технологический потенциал", - сказал Кравченко.
По его словам, Россия сохраняет глобальное лидерство в строительстве АЭС за рубежом. В том же Росатоме, к примеру, в стадии реализации находится 46 проектов по строительству энергоблоков: 10 – на территории России, 36 – за рубежом, в том числе - Белоруссии, Турции, Индии, Бангладеше, Китае, Финляндии, Венгрии и Египте. На этапе конкурсного отбора находятся 23 энергоблока.
"На ближайшие 10 лет отечественными предприятиями предусмотрено создание до 40 энергоблоков в 15 странах с общим объёмом финансирования до 150 миллиардов долларов", - отметил парламентарий.
Надо отметить, что на сегодняшний день Россия обладает уникальными обогатительными технологиями и обеспечивает значительную долю мирового рынка ядерного топлива.
"В наших возможностях - обеспечение полной технологической цепочки с поставкой топлива на весь период её эксплуатации. Благодаря усилиям наших исследователей, конструкторов и инженеров удалось воплотить такие амбициозные проекты как запуск первого в мире энергоблока поколения 3+ и современных атомных реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Кравченко.
Также он добавил, что огромное внимание как на законодательном, так и на уровне Госкорпорации "Росатом" уделяется вопросам экологии. "Парижское соглашение, подписанное по итогам конференции по изменению климата, состоявшейся в 2015 году, убедительно это доказала", - отметил он.
На выездном заседании фракции, которое состоялось 7 февраля Председатель Партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев напомнил, что в Программе партии развитие промышленности поставлена в качестве одной из целей, этому вопросу посвящён целый раздел.