В Госдуме выразили соболезнования в связи с терактом в Кабуле
10.01.2017, 19:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк выразил соболезнования родным, близким погибших и пострадавших в результате двойного теракта в Кабуле.
"Террористы намеренно совершили теракт в столице Афганистана вблизи парламента страны, управления безопасности, министерства внутренних и иностранных дел, а также посольства России. Этим дерзким кровавым преступлением экстремисты не только отняли жизни у десятков простых афганцев, но и стремились нанести удар по процессу восстановления на земле Афганистана мирной жизни, пытались помешать возвращению страны к цивилизованному развитию", - заявил парламентарий.
Ранее сегодня стало известно о двух взрывах, прогремевших в Кабуле, в результате которых погибли более 20 человек. По сообщениям СМИ со ссылкой на местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, второй произошёл перед парламентом - взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан" (прим. ER.RU – организация запрещена в РФ).
"К глубокому сожалению, мы вновь убеждаемся, что международный терроризм не намерен ослаблять свою хватку, и продолжает угрожать всем странам и континентам, будь то Европа или Ближний Восток. Если ответственные страны не объединят свои силы для ликвидации очагов международного терроризма, а также источников их поддержки и финансирования, мир могут ожидать новые потрясения и гибель мирных граждан. Наша страна продолжит бороться с этой страшной угрозой и не прекратит призывать другие государства к сотрудничеству в вопросах международной безопасности", - отметил Железняк.
"Террористы намеренно совершили теракт в столице Афганистана вблизи парламента страны, управления безопасности, министерства внутренних и иностранных дел, а также посольства России. Этим дерзким кровавым преступлением экстремисты не только отняли жизни у десятков простых афганцев, но и стремились нанести удар по процессу восстановления на земле Афганистана мирной жизни, пытались помешать возвращению страны к цивилизованному развитию", - заявил парламентарий.
Ранее сегодня стало известно о двух взрывах, прогремевших в Кабуле, в результате которых погибли более 20 человек. По сообщениям СМИ со ссылкой на местных властей, один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, второй произошёл перед парламентом - взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за взрывы взяло на себя радикальное движение "Талибан" (прим. ER.RU – организация запрещена в РФ).
"К глубокому сожалению, мы вновь убеждаемся, что международный терроризм не намерен ослаблять свою хватку, и продолжает угрожать всем странам и континентам, будь то Европа или Ближний Восток. Если ответственные страны не объединят свои силы для ликвидации очагов международного терроризма, а также источников их поддержки и финансирования, мир могут ожидать новые потрясения и гибель мирных граждан. Наша страна продолжит бороться с этой страшной угрозой и не прекратит призывать другие государства к сотрудничеству в вопросах международной безопасности", - отметил Железняк.