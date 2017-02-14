В Госдуму внесён законопроект о запрете скидок на алкогольную продукцию
14.02.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственную Думу поступил проект федерального закона № 98787-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», инициированный депутатами.
Авторы законопроекта подчеркивают, что, несмотря на положительную динамику в реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, принятой в 2009 году, негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения.
Одним из инструментов воздействия на потребление алкоголя, по мнению депутатов, является законодательное регулирование производства и продажи, а проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Данным законопроектом предлагается ввести такую ограничительную меру как запрет стимулирования продажи - запрет скидок на алкоголь.
Авторы законопроекта подчеркивают, что, несмотря на положительную динамику в реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, принятой в 2009 году, негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения.
Одним из инструментов воздействия на потребление алкоголя, по мнению депутатов, является законодательное регулирование производства и продажи, а проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Данным законопроектом предлагается ввести такую ограничительную меру как запрет стимулирования продажи - запрет скидок на алкоголь.